ميقاتي: استمرار العمل بموجب وقف إطلاق النار في لبنان حتى 18 شباط القادم

وقال مكتب ميقاتي في بيان له إنّه أجرى تشاورت مع الرئيسين جوزاف عون، ونبيه بري بشأن المستجدات الحاصلة في جنوبي لبنان وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأميركي.

وأضاف أنّ "اللجنة تتابع تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701"، مشيراً إلى أنّه وبناء على طلب الحكومة فإنّ الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات لإعادة المعتقلين الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر.

بدوره، قال البيت الأبيض إنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" ساري المفعول حتى 18 شباط/فبراير القادم.

ولفت البيت الأبيض إلى أنّ حكومات لبنان و"إسرائيل" والولايات المتحدة ستبدأ المفاوضات لإعادة الأسرى اللبنانيين الذين جرى أسرهم بعد 7 أكتوبر.

وأمس الأحد، دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة التي طالت المدنيين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى قراهم المحتلة وفقاً للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكّدت الوزارة أنّ لبنان التزم بالإتفاق التزاماً كاملاً، "في حين يتهرب الطرف الآخر المعني أيضاً بتنفيذه من الوفاء بتعهداته، ولا سيما لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".

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