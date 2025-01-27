عراقجي يجتمع بوزير الصناعة والتجارة الافغاني

وفي هذا اللقاء، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول آخر مستجدات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأفغانستان وسبل توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة تحديد واستغلال الفرص العديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بين طهران وكابول، وذكر أن إيران مهتمة بتطوير أنشطة القطاعين الخاصين في البلدين في مختلف مجالات الصناعة والإنتاج والتجارة والزراعة والنقل والترانزيت.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني عن تقديره لاستضافة الشعب الإيراني لملايين اللاجئين الأفغان على مدى العقود الاخيرة، مشيرًا إلى العلاقات الطيبة وطويلة الأمد بين إيران وأفغانستان ووجود علاقات تاريخية وروابط دينية ولغوية وثقافية بين البلدين.

وأكد نور الدين عزيزي، في تقريره عن آخر مستجدات العلاقات التجارية بين أفغانستان وإيران، على أهمية تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإزالة الحواجز التجارية، وشدد على ضرورة تفعيل ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران) ونقل البضائع عبر بندرعباس (جنوب ايران).

ووصف فرص الاستثمار بانها جيدة في أفغانستان، واكد أن وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية عازمة على تمهيد الطريق لازدهار الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي والصناعي في أفغانستان، فضلا عن الاستعداد للاستثمار من قبل الشركات الإيرانية.

وفي ختام اللقاء، عقد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والأفغان، استضافته غرفة التجارة الأفغانية بحضور وزير الخارجية الايراني ووزير الصناعة والتجارة الافغاني.

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