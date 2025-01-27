ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان إلى 22 شهيداً و124 جريحاً

وافادت الميادين انه توزّع الشهداء على النحو التالي: 5 في عيترون، 3 في حولا، 4 في مركبا، 4 في كفركلا، واحد في عديسة، واحد في بليدا و3 في ميس الجبل. ومن بين الشهداء أيضاً عسكري من الجيش اللبناني، محمد يوسف زهور، في الضهيرة.

يأتي ذلك بينما يواصل الجنوبيون العودة إلى قراهم الحدودية مع فلسطين المحتلة، عقب انتهاء مهلة الأيام الـ60 المحددة لانسحاب "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أكد في بيان أصدره الأحد، أنّ معمودية الدم التي جسّدها اللبنانيون الجنوبيون اليوم بمزيد من الشهداء والجرحى "تؤكد بالدليل القاطع أنّ إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان".

وأضاف، مخاطباً الجنوبيين: "أنتم اليوم تثبتون للقاصي والداني أنّكم عظماء في انتمائكم الوطني، وأنّ الأرض كما العرض، ترخص في سبيلها أغلى التضحيات، وأنّ السيادة هي فعل يُعاش وليست شعارات تلوكه الألسن".

كما علّق الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على عودة أهالي جنوب لبنان إلى قراهم الحدودية، قائلاً: "أشارك أهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحقّ"، داعياً إياهم "إلى ضبط النفس والثقة بالجيش اللبناني"، ومشدداً على أنّ الجيش "معكم دائماً، حيثما تكونوا يكن، وسيظلّ ملتزماً بحمايتكم وصون أمنكم".

وأكد عون أنّ "سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة"، مضيفاً: "أنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم".

بدوره، أكد رئيس الحكومة المكلّف، نواف سلام، أنّه يشارك عون "الثقة الكاملة بدور الجيش في حماية سيادة لبنان وتأمين العودة الآمنة لأهالي الجنوب".

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