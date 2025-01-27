قاليباف:حماس مازالت حيّة ومستمرة في مقاومتها بإرادة اقوى من ذي قبل

واثناء القاء كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي، صباح اليوم الاثنين ،هنأ قاليباف بقدوم ذكرى عيد المبعث النبوي الشريف موضحا بأن هذا اليوم هو أعظم وأشرف يوم في تاريخ البشرية، ففيه كانت بعثة النّبي محمد(ص) وهبوط جبرئيل عليه بالرّسالة والنبوة لدعوة البشرية الى التوحيد، وهي دعوة ليست مجرد فكرة عابرة وفيها عبرة عملية لحياة شعوب العالم.

وتطرق قاليباف في كلمته الى المستجدات على الساحة الفلسطينية، معتبرا ان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المظلومين وإعادتهم الى أحضان أسرهم هو نتيجة تعاطف ومساندة أهل غزة مع حركة المقاومة ضد مخطط إبادة الشعب الفلسطيني وهجرته القسرية.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي على انه قد يتمكن المحتل المجرم من تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات بعدة مئات الأطنان من القنابل الأمريكية، لكنه لن يتمكن أبدا من تدمير وكسر إرادة الشعوب أو إطفاء شعلة المقاومة في قلوب الشعب الفلسطيني.

وافاد بأن الحرب المعرفية التي يشنها العدو الصهيوني في كل أنحاء العالم تسعى إلى هزيمة المقاومة الفلسطينية واللبنانية وانتصار المحتل، مؤكدا بأن اليوم اتضح ان حركة حماس حية ترزق و مستمرة في مقاومتها بإرادة أقوى من ذي قبل وقوم بإذلال العدو.

ومضى يقول بأن هذا الصمود الذي دام أكثر من 15 شهرا في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الإسرائيلي سيكتمل بمشيئة الله بانسحاب الصهاينة الكامل من قطاع غزة وعودة اللاجئين الى ديارهم.

وختم قاليباف: والسلام على روح الشهيد إسماعيل هنية والشيد يحيى السنوار والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين وعلى ارواح رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم في طريق المعركة المقدسة ضد ألد عدو للإنسانية، الا وهو الكيان الصهيوني.

انتهى**ر.م