٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٢ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85731707
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بدء عودة مئات آلاف النازحين إلى شمال غزة

٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٢ ص
رمز الخبر: 85731707
بدء عودة مئات آلاف النازحين إلى شمال غزة

طهران/ 27 كانون الثاني/يناير/ارنا-افاد المركز الفلسطيني للاعلام:تمكنت طلائع النازحين الفلسطينيين العائدين من عبور محور نتساريم على شارع الرشيد صباح الیوم الاثنين باتجاه مدينة غزة لأول مرة منذ أكثر من 15 شهرًا، في مشهد تاريخي تجسدت فيه إرادة الصمود وتشبث الفلسطيني بأرضه.

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واستبقت أعداد من المواطنين الموعد المقرر لبدء العودة "الساعة السابعة صباحا" بالدخول باتجاه مدينة غزة عبر شارع الرشيد مشيا على الأقدام وسط أجواء من الفرح الغامر، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

هذه العودة، التي جاءت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ليست مجرد خطوة نحو استعادة المنازل والممتلكات، بل هي رسالة صمود في وجه كل محاولات التهجير القسري التي حاول الاحتلال فرضها بعشرات القرارات ومئات المجازر.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام، إن العائدين مشيًّا يتعين عليهم السير نحو 7 كم من شمال النصيرات وصولا إلى جنوب مدينة غزة، وأنهم بدؤوا التحرك وسط هتافات التكبير.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية تجمع مئات الآلاف على شارعي الرشيد وصلاح الدين قبالة محور نتساريم وسط أجواء من القلق والترقب، بانتظار العودة بعد عرقلة الاحتلال الإسرائيلي بحجة عدم تسليم الأسيرة هاربيل يهود.

ثلاثة أيام من التجمعات التي اختلطت فيها مشاعر الشوق والفرح بذكريات الألم والمعاناة، حمل العائدون آمالهم على أكتافهم، مصممين على العودة لمناطق سكناهم وهم يدركون أنها مدمرة مصممين على إعادة الحياة إليها.

أهازيج وزغاريد وفرح ورفع شارة النصر مزيج من المشاهد التي عبرت عنها الحشود الضخمة التي ترسل رسالة واضحة بأن الفلسطينيين لا يمكن أن يتخلوا عن أرضهم. وأن هذه العودة التي جبلت بالدم والدموع، تؤكد مجددًا أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن حقهم التاريخي في أرضهم، مهما طال الزمن أو تعاظمت التحديات.

و أعلنت حركة حماس فجر الیوم الاثنين، التوصل لاتفاق بجهود الوسطاء على عودة النازحين إلى شمال وادي غزة، ابتداء من صباح اليوم 27 يناير 2025.

تعليمات العودة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي تعليمات بخصوص عودة النازحين إلى محافظات غزة والشمال:

ونصت التعليمات على ما يلي:

يُسمح اليوم الاثنين 27 يناير 2025 للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من شارع الرشيد – البحر (مشياً على الأقدام فقط، وليس بالمركبات والسيارات) وذلك بدءً من الساعة 07:00 صباحاً.

يُسمح اليوم الاثنين 27 يناير 2025 للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وذلك من خلال مفترق الشهداء “نتساريم” – شارع صلاح الدين (بالمركبات والسيارات فقط، وليس مشياً على الأقدام)، ويبدأ ذلك من الساعة 09:00 صباحاً، وسيكون هناك تفتيش عبر جهاز  X-RAYلجميع المركبات بأصنافها.

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