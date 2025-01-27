جامعتا "أمير كبير" الإیرانیة وصحار العمانیة تتعاونان لعرض الانجازات العلمية في الاسواق العالمية

وقال روح الله باقرزاده: قمنا بتحديد 12 مجموعة عمل إقليمية ودولية من أجل توسيع التعاون الدولي وتم تشكيل مجموعات العمل هذه منذ ثلاثة أشهر و إن تسهيل التعاون العلمي مع بعض الدول یعد من أهم أهداف مجموعات العمل هذه.

وأضاف: بدأ التعاون العلمي في الأشهر الثلاثة الماضية بين كلية هندسة البوليمرات في جامعتنا وجامعة صحار في عمان وأن هندسة البوليمرات والبلاستيك تعتبر من مجالات تعاوننا مع جامعة صحار عمان.

وتابع قائلا: إن تشكيل مجموعات العمل هذه أدی إلى إقامة معرض لإنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جامعة صحار في عمان، والذي تم تنظيمه بالتنسيق مع السفارة الإيرانية.

واعتبر توسيع وتعميق التعاون العلمي بين الجامعتين امير كبير وصحار، أحد أهداف إقامة هذا المعرض وقال: قمنا بتوقيع اتفاق بهدف إنشاء وتشغيل مركزين لنقل التكنولوجيا في مجال البوليمرات والمواد والمعادن وذلك خلال مشاركتنا في هذا المعرض.

وأضاف: نسعى إلى انشاء نافذة لتصدير المنتجات المعرفية التي ينتجها أساتذتنا ويمكننا تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية في منصة مناسبة من خلال هذه النافذة.

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