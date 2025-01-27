اسلامي: التشعيع يقلل 40 مليون طن من مخلفات القطاع الزراعي

واثناء اجتماع لجنة الطاقة بغرفة إيران لدراسة فرص مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النووية، والذي عقد في غرفة التجارة اليوم الاثنين،افاد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" أنه يمكن لتشعيع المنتجات الزراعية ان يكون فعالا في عمليات الإنتاج والتصدير.

وذكر اسلامي انه في قطاع الأغذية، هناك 40 مليون طن (اي مايعادل نسبة 30%) من أصل 130 مليون طن من المنتجات الزراعية،تتحول الى مخلفات.

وتابع اسلامي ، انه وبناء على ذلك ومن خلال التشعيع ، يتم تدمير ما تبقى من الآفات والسموم، مما يضمن أيضا الأمن الغذائي للبلاد، بالإضافة إلى ضمان صحة الناس.

واشار رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية الى ان هذا النوع من أنشطة منظمة الطاقة الذرية يعتبر بمثابة مساهمة للقطاع الخاص،قائلا:نحن رواد في إنتاج 130 مليون طن من المنتجات الزراعية وما سنفعله في الأشهر القليلة المقبلة هو تعزيز قدرة الاستيعاب باستخدام التكنولوجيا لتبلغ سعتها حوالي نصف مليون طن.

كما لفت اسلامي الى ضرورة مساعدة القطاع الخاص ليكون مركز الأنشطة الاقتصادية في البلاد وليحاول النهوض والتقدم في أعماله.

مشتقات الماء الثقيل فعالة جدا

وفيما يتعلق باستخدام مفاعلات الماء الثقيل، اوضح اسلامي بأن الماء الثقيل يعتبر من الأنشطة المحظورة والتي أصبح لها اليوم مشتقات مفيدة ومتطورة جدا، وأبسطها شاشات العرض LCD من الجيل الجديد والتي مادتها الأساسية هي مشتقات الماء الثقيل.

وافاد بأن الدول الكبرى تطلب هذه المشتقات وايران تقوم بتصنيعها والمتاجرة بها وهذه القدرة آخذة في التوسع.

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