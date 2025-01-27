بقائي: إيران تدين الهجوم على أهداف مدنية في السودان

وأدان "بقائي" مقتل المدنيين والهجوم على الأهداف المدنية والبنية التحتية وخاصة المستشفيات والمرافق العامة في السودان.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعاطفه مع ضحايا الهجمات الأخيرة التي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين، خاصة في مدينة الفاشر، أكد على ضرورة مراعاة مبادئ ومعايير القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبدأ حظر الهجمات على الأهداف والأماكن المدنية ودعا إلى وقف الصراعات وإيجاد حل سياسي للأزمة المستمرة في السودان.

وأعلن محافظ دارفور بالسودان "مني إركو مناوي" عبر منصة إكس: إن مُسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت قسم الطوارئ بالمستشفى "السعودي" الواقع في عاصمة ولاية شمال دارفور، مما تسبب في مقتل 70 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

كما أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" إن نحو 70 شخصا قتلوا في "الهجوم الفظيع" على المستشفى السعودي وطالب بوقف الاعتداءات على المراكز والکوادر الطبية في هذا البلد.

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