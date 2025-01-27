ايران وتركيا تجريان مفاوضات ومراجعة التفاهمات الثنائية في مجال النقل

ولدى وصول وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية" فرزانة صادق مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، اليوم الاثنين ،كان في استقبالها والوفد المرافق لها سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تركيا "محمد حسين حبيب الله زادة"، ومسؤولي وزارة النقل التركية.

هذا وصرحت صادق للصحفيين، ان الزيارة التي تقوم بها حاليا الى تركيا تهدف الى إجراء المفاوضات والاجتماعات ومراجعة تفاهمات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات النقل.

ومن المتوقع ان تلتقي وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية ،وزيري النقل والتجارة التركيين ضمن زيارتها لتركيا والتي ستستغرق يوما واحدا.

يشار الى انه وفي 11 كانون الاول/ ديسمبر 2025 ،تم التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون التجاري بين إيران وتركيا بحضور وزير الطرق والتنمية الحضرية في ايران ووزير التجارة التركي، كما أكد الجانبان على تطوير التجارة بين البلدين الى 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

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