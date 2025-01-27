أكاديميون عراقيون : لتطوير العلاقات الثقافیة مع ايران

وقد تفقد رئيس القسم الثقافي والتعليمي للجنة الأربعين المركزية حجة الإسلام "حميد أحمدي"، عددا من المراكز الثقافية والمؤسسة الدولية في كربلاء النقدسة والمؤسسات القرآنية هناك؛ وذلك على امتداد زيارته للعراق، حيث التقى عددا من الأكاديميين والمثقفين العراقيين، كما عقد لقاءات على حدة للبحث في سبل تطوير التعاون الثنائي.

كما تفقد حجة الإسلام أحمدي، معهد تدبر القرآن الكريم وعددا من المؤسسات الثقافية على هامش لقاء ثنائي جمعه برئيس مؤسسة الأربعين العالمية في كربلاء المقدسة، وبحث الجانبان مع مسؤوليها سبل التعاون أكثر في القضايا الثقافية الأربعينية وتبادلا وجهات النظر.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض إمكانيات ونشاطات المعهد ومجالات التعاون المشترك.

كما عقد المسؤول الثقافي الايراني، لقاء مشتركا مع رئيس نقابة الأكاديميين العراقيين- فرع كربلاء المقدسة "منير عبدالعالي عباس الدعمي"، ورئيس مؤسسة الأربعين العالمية في كربلاء السيد "ضياء الصافي"، وأستاذ جامعة الفرات الأوسط "نجم الدعمي".

وجرى في هذه اللقاءات بحث وتبادل وجهات النظر بشأن مؤتمر الأربعين وثقافة المقاومة، والإنتاج العلمي المشترك وعملية تنفيذ وإطلاق مجلة علمية مشتركة.

واستمرارا لهذه اللقاءات قام الوفد الايراني الثقافي، بزيارة معهد توعية المرأة الحوزة العلمية أم البنين في كربلاء المقدسة، حيث ناقش وتبادل وجهات النظر مع الشيخ "باسم هادي التميمي"، سبل التعاون الدعوي وإقامة الدورات التدريبية.

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