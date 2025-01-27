مجلس الشوری الإسلامي يدين بشدة القرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد إيران

وتمت الیوم، قراءة بيان مجلس الشورى الإسلامي الذي وقعه نواب المجلس ردا على القرار الأخير للبرلمان الأوروبي.

وجاء في هذا البيان: إن مجلس الشوری الإسلامي يدين بشدة القرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعتبره نوعا من النهج التدخلي والمتحيز .

وأضاف أن الهجوم على السلطة القضائية وحرس الثورة الإسلامية يدل علی خطة المعارضة لإضعاف اقتدار إيران الإسلامية وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانیة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لجميع مواطنيها استنادا إلى القوانين المحلية ومبادئ القانون الدولي.

وأکد النواب في هذا البيان أن البرلمان الأوروبي، يتدخل بشكل واضح في شؤون إيران الداخلية من خلال تزوير الحقائق ويظهر بهذه الطريقة دعمه للجماعات الإرهابية على الرغم من استشهاد قاضيين إيرانيين رفيعي المستوى في عمل إرهابي.

وأضاف البیان: حرس الثورة الإسلامية هو مؤسسة قانونية تضمن أمن البلاد والمنطقة بدعم من الشعب الإيراني وأي محاولة من جانب البرلمان الأوروبي لإدراج إسم حرس الثورة الإسلامية في قائمة الجماعات الإرهابية ستواجه ردا قويا من الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وإن مجلس الشوری الإسلامي لن يسكت عن عدم احترام القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع البیان: يريد مجلس الشوری الإسلامي من البرلمان الأوروبي أن يفتح عينيه ليرى الحقائق العالمية، وأن يكف عن اللجوء إلى الطرق غير المثمرة في مواجهة الشعب الإيراني بدلا من إصدار قرارات متحيزة والتدخل في شؤون إيران الداخلية.

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