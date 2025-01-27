الجهاد الإسلامي: عودة النازحين لغزة رد على كل الحالمين بتهجير شعبنا

وقالت الحركة في تصريح صحفي صباح اليوم الإثنين: في مشهد أسطوري، يعود مئات الآلاف من أهلنا النازحين إلى شمال قطاع غزة الذي حوله الإجرام الصهيوني إلى ركام، مشددة على هذه العودة تأتي ردا على كل الحالمين بتهجير شعبنا.

وأشارت إلى أنه تم تجاوز مشكلة الأسيرة أربيل يهود، قائلة: هذه المشكلة التي تم افتعالها بهدف قتل فرحة أهلنا في غزة.

وختم التصريح، بهذه المناسبة، تؤكد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن صمود شعبنا سيقضي على أي أحلام صهيونية لسرقة الفرح من قلوبنا وسيكسر قيد السجان والاحتلال.

وقد بدأ عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع صباح اليوم الإثنين، بعد أكثر من 15 شهرا من النزوح القسري.

وقد قال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، "أبو أحمد": إن الوسطاء وصلتهم ضمانات تؤكد أن الأسيرة الإسرائيلية "أربيل يهود" على قيد الحياة وبصحة جيدة، مؤكدا، قدمنا ما يلزم لسحب الذرائع التي يختلقها الاحتلال لعرقلة عودة أهالينا إلى شمال القطاع.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بأن قوات الجيش بدأت الانسحاب من محور نتساريم (وسط) الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله والذي أنشأه جيش الاحتلال مع بدء عمليته البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء أمس الأحد، التوصل إلى تفاهم بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حول عودة النازحين، مؤكدة أن سلطات الاحتلال ستسمح ابتداء من صباح الاثنين، بعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع.

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