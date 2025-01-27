وزيرة الطرق الإيرانية تؤكد على تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران وتركيا

وأفادت وكالة "إرنا" بأن الوزيرة "صادق" التي تقوم حاليا بزيارة إلى تركيا، أجرت اليوم الاثنين مباحثات مع "عمر بولات" وزير التجارة التركي؛ حيث عبرت شكرها لكرم الضيافة والاستقبال الذي لقيته والوفد المشارك في هذا البلد، مؤكدة على "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وضرورة العمل على تعزيز التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة".

من جانبه، رحب وزير التجارة التركي، بزيارة وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية والوفد المرافق لها إلى انقرة، مؤكدا على استمرار الحوار بين البلدين في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة، والمضي قدما لتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

كما أعرب "بولات" خلال اللقاء مع السيدة صادق، عن ثقته بأن زيارة وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية، تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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