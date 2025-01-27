الشيخ شهرياري : الحضارة الإسلامية الحديثة تتشكل بالتعاون بين الشيعة والسنة

وافادت ارنا، ان الشيخ شهرياري ادلى بهذا التصريح اليوم الاثنين، خلال الملتقى الثاني الوطني بعنوان "دور المذاهب الاسلامية في الحضارة الاسلامية"؛ استضافته مدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان – جنوب ايران).

ولفت الى ان المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية باشر في اعداد دراسات تفصيلية حول الحضارة الاسلامية؛ مبينا ان الانجاز في هذا السياق يتطلب تبيين مفهوم الامة الواحدة من خلال 4 خطوات : بناء الامة، والتعاون على صعيد العالم الاسلامي، والأسلمة، وتربية الأمة الإسلامية على النهج الإسلامي المبين.

وفيما اشار الى الحضارة الغربية باعتبارها الطرف المنافس للحضارة الاسلامية، قال : ينبغي لنا بان نتعرف على المخططات والبرامج التي تعمل عليها الحضارة الغربية، لكي نتمكن من اتخاذ خطوات في موضع المواجهة او التفوق عليها.

ودعا الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، الى نبذ الفرقة والخلافات وعدم التعرض للمقدسات في العالم الاسلامي؛ محذرا بقوله : طالما كنا نعاني من الصراعات فيما بيننا، سيكون ذلك بمثابة عجزنا عن بناء الحضارة الاسلامية.

ومضى شهرياري الى القول : يجب على المسلمين جميعا، بان يتحدوا في مواجهة عدوهم المشترك؛ مشيدا بالتضامن الملفت من جانب السعودية مع مدرسة التقريب بين المذاهب الاسلامية، واستضافتها مؤتمر التقريب في مدينة جدة.

واكمل الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية : ان عدو المسلمين المشترك والمتمثل اليوم في امريكا، يخطط للوقيعة بين ابناء الامة الواحدة من خلال تأجيج الخلافات المذهبية؛ لافتا في السياق الى "تنظيم داعش" الارهابي باعتباره صناعة امريكية لتشويه صورة الاسلام السمحاء بواسطة المجازر والعنف والتطرف التي يمارسه اليوم.

انتهى ** ح ع