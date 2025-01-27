٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:١٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85732429
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السفير الإيراني في بيروت يلتقي الرئيس اللبناني الجديد

٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:١٣ م
رمز الخبر: 85732429
السفير الإيراني في بيروت يلتقي الرئيس اللبناني الجديد

طهران /27 كانون الثاني/يناير/ إرنا- التقى السفير الإيراني في بيروت "مجتبي أماني"، بالرئيس اللبناني المنتخب حديثا "جوزيف عون".

وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الاثنين، بأن السفير أماني اجرى محادثات مع رئيس جمهورية لبنان الجديد جوزيف عون، في مبنى الرئاسة بالعاصمة بيروت؛ حسب ما افادت الوكالة الوطنية (اللبنانية) للاعلام.

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