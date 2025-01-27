السفير الإيراني في بيروت يلتقي الرئيس اللبناني الجديد

وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الاثنين، بأن السفير أماني اجرى محادثات مع رئيس جمهورية لبنان الجديد جوزيف عون، في مبنى الرئاسة بالعاصمة بيروت؛ حسب ما افادت الوكالة الوطنية (اللبنانية) للاعلام.
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طهران /27 كانون الثاني/يناير/ إرنا- التقى السفير الإيراني في بيروت "مجتبي أماني"، بالرئيس اللبناني المنتخب حديثا "جوزيف عون".
وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الاثنين، بأن السفير أماني اجرى محادثات مع رئيس جمهورية لبنان الجديد جوزيف عون، في مبنى الرئاسة بالعاصمة بيروت؛ حسب ما افادت الوكالة الوطنية (اللبنانية) للاعلام.
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