السفير الإيراني في بيروت يلتقي الرئيس اللبناني الجديد

وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الاثنين، بأن السفير أماني اجرى محادثات مع رئيس جمهورية لبنان الجديد جوزيف عون، في مبنى الرئاسة بالعاصمة بيروت؛ حسب ما افادت الوكالة الوطنية (اللبنانية) للاعلام.

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