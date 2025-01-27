ايران تدين بشدة انتهاك الكيان الصهيوني لوقف النار في لبنان

وتعليقا على موضوع "نقض اتفاق وقف النار في الجنوب اللبناني"، استذكر متحدث الخارجية الايرانية المئات من حالات الانتهاك لبنود اتفاق وقف اطلاق النار من جانب الكيان الصهيوني طوال مهلة الستين يوما المنتهية؛ واصفا الجريمة الاخيرة لهذا الكيان، انها جسدت ذروة انتهاكات العهود، ونقضا سافرا للحقوق الانسانية، ومثالا واضحا على جرائم حرب تتحمل امريكا وفرنسا المسؤولية قبالها، باعتبارهما البلدين الضامنين والمراقبين لتنفيذ بنود الاتفاق.

واعتبر بقائي، ان استمرار تواجد القوات الصهيونية المحتلة في جنوب لبنان، بمثابة استمرار العدوان العسكري من جانب هذا الكيان ضد سلامة الاراضي والسيادة الوطنية للبنان، وقال : انه فضلا عن الدول الراعية لتنفيذ اتفاق وقف النار، وقوات حفظ السلام الأممية (اليونيفيل)، يتحمل مجلس الامن الدولي مسؤولية واضحة في سياق اتخاذ التدابير المؤثرة للحد من هذه الاعتداءات ومسائلة الكيان الصهيوني عليها.

واذ اكد على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم بامتياز، للحكومة والشعب والمقاومة في لبنان قبال النزعات التوسعية والاعتداءات الصهيونية، اشاد متحدث الخارجية بالمقاومة والملاحم البطولية التي يسطّرها الشعب اللبناني في مواجهة الكيان الصهيوني، كما احيا ذكرى شهداء المقاومة وخاصة شهيد الامة الاسمى السيد حسن فضل الله (رضوان الله عليه)، والشهداء الذين ارتقوا يوم امس الاحد في الجنوب اللبناني؛ سائلا العلي القدير ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

انتهى ** ح ع