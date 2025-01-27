وفد من الداخلية الإيرانية يلتقي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا

وأفادت "إرنا" اليوم الاثنين، بأن المدير العام لمكتب الانتخابات في وزارة الداخلية الايرانية "محسن إسلامي" الذي يزور بيلاروسيا على رأس وفد، اجرى مباحثات مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا "إيغور كاربنكو".

وأعرب "كاربنكو"، في هذا اللقاء، عن تقديره لزيارة الوفد الإيراني الى بيلاروسيا، وأشاد بالعلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين، كما لفت الى تعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الانتخابات، وطلب الحصول على البيانات والمعلومات التي تساهم في تطوير العملية الانتخابية في بلاده.

من جانبه أكد إسلامي، بأن "ما نشهده اليوم في الدول المستقلة هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على الأسس المحلية، وذلك يحظي بالأهمية القصوى".

وأضاف ممثل الداخلية الايرانية خلال اللقاء مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا البيضاء، أن "الشعب البيلاروسي أبدى رغبته وإصراره على المشاركة في الانتخابات وتقرير مصيره ومستقبله بنفسه من خلال صناديق الاقتراع".

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