مصدر مسؤول : استشهاد مواطن لبناني برصاص الاحتلال في جنوب البلاد

وبحسب ما افادت به وكالة "النشرة" الإخبارية، فقد استشهاد مواطن لبناني من بلدة العديسة وجرح 4 آخرين أحدهم حالته خطرة، نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي النّار عليهم عند مدخل البلدة.

وأشار المصدر ذاته، الى إصابة 3 لبنانيين جرّاء إطلاق القوّات الإسرائيليّة النّار لدى محاولة الأهالي التّقدّم داخل بلدة حولا، بالإضافة إلى سقوط شهيد وجريحين في استهداف إسرائيلي لأهالي بلدة مركبا على مدخل بني حيان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 22 مواطنا وإصابة 134 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمتنع عن مغادرة الجنوب رغم انقضاء فترة الـ 60 يوما للانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

انتهى**9365 / ح ع **