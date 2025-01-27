وزير التجارة التركي يؤكد على تطوير العلاقات التجارية بين طهران وأنقرة

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "بولات" أشار في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية "فرزانة صادق" من انقرة اليوم، إلى عقد اجتماع الدورة الـ 29 للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، قائلا : إن التجارة المشتركة سجلت نموا في عام 2024، وقد استثمرت الشركات التركية حوالي ملياري دولار في إيران.

ولفت وزير التجارة التركي إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني خلال الاجتماع المشترك اليوم، مؤكدا بأن البلدين يتطلعان إلى رفع قيمة التجارة المشتركة لـ 30 مليار دولار سنويا.

وأضاف، أن "من بين القضايا الأخرى التي نوقشت في اجتماع اليوم، إعادة بناء وتحديث المعابر الحدودية من الجانب التركي والعمل على تشغيلها، وكذلك تسهيل وتيسير النقل بين البلدين بهدف تطوير العلاقات التجارية"؛ منوها بان الجانبين الايراني والتركي توصلا إلى اتفاق بشأن هذه المجالات.

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