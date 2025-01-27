الرئيس بزشكيان : استخدام التكنولوجيا الحديثة يخفض التكاليف ويزيد من سرعة وجودة الخدمات

جاء ذلك خلال تصريح الرئيس الايراني، باجتماع المجلس الستراتيجي للتقنيات والمنتجات المعرفية، اليوم الاثنين.

واضاف : هناك العديد من القطاعات، خصوصًا الصحية والطبية، التي اذا باشرت في استخدام الذكاء الاصطناعي، ستشهد انخفاضا في التكاليف والنفقات لديها.

ومضى بزشكيان الى القول : ينبغي لنا، قبل اتخاذ أي قرار او القيام باي خطوة في هذا الاتجاه، اولا تحديد وضعنا الحالي، ثم رصد مسار الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا الحديثة، لكي نتمكن من اتخاذ القرارات والإجراءات الصحيحة بهدف معالجة الثغرات داخل البلاد.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة وجود رؤية شاملة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة؛ لافتا في السياق نفسه الى الدور الاساسي الذي تضطلع به الشركات المعرفية في معالجة المشاكل الراهنة، وعلى سبيل المثال سدّ العجز المحلي في مجال الطاقة.

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