مسؤول في حزب الله : أمريكا تنافق عبر التمديد لاتفاق الهدنة

وأكد "عز الدين" في تصريح له اليوم الاثنين، أن "حزب الله يعتبر جزءا لا يتجزأ من الشعب اللبناني"؛ لافتا، بان "المقاومة انطلقت من البيئة الجنوبية ومن القرى والمدن التي لا يزال العدو الصهيوني يحتلها".

وشدّد النائب اللبناني على، أنّ "ما شهدناه يوم أمس جنوب لبنان، هو وجه من أوجه المقاومة التي تمكن من خلالها الشعب اللبناني من تحقيق انتصارات وطرد العدو من الأراضي المحتلة".

وحول ما يقال بشان "التمديد لاتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 شباط"، اكد عز الدين بان لا تعليق له على هذا الموضوع، مشيرا إلى أنّ الاتفاق قد انتهى توقيته، وأن الحكومة اللبنانية هي المعنية بالقرار.

واضاف : على السلطة اللبنانية تحمل مسؤولياتها في الضغط على العدو، وأن الرعاة الدوليين هم من مهدوا الطريق للعدو للتمادي في أفعاله؛ مضيفا أنّ "الاتفاق المذكور تغطيه الولايات المتحدة علنًا"، ومعتبرا أنّ "هناك تواطؤًا وخداعًا ونفاقًا مارسته الولايات المتحدة في لبنان وغزة".

وخلص النائب عن كتلة المقاومة في البرلمان الليناني الى القول : من لا يريد المقاومة لا يقاوم، ولكن من حق الشعب اللبناني أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة؛ مشيرا إلى، أنّ "هناك صيغا متعددة تحمي حق المقاومة وتضمن استمراريتها".

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المصدر/سبوتنيك



