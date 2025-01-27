تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة قضايا النقل بين ايران وتركيا

وبعد لقائها وزير التجارة التركي عمر بولات، اشارت وزيرة الطرق الايرانية الى عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتركيا في طهران قبل نحو شهر وأضافت: "في ذلك الاجتماع تم توقيع تفاهمات بين الطرفين ليس فقط في مجال النقل بل أيضا في مجالات النقد الأجنبي والطاقة والجمارك والزراعة وغيرها من القضايا ذات الصلة".

وقالت: "نظراً لجدية الطرفين في تنفيذ التفاهمات الموقعة ، فقد حضرت الى أنقرة والتقيت بداية بوزير التجارة التركي".

وتابعت وزير الطرق والتنمية الحضرية: "كانت إحدى القضايا المهمة هي تسهيل النقل بين تركيا وإيران على جانبي الحدود، ونظراً لأن البلدين يتمتعان بجذور ثقافية وتاريخية عميقة ومكانة خاصة في مجال الترانزيت، فانهما يحظين بالتعاون الثنائي ايضا."

وأشار إلى أنه "تم اليوم عقد مناقشات بين الطرفين حول كيفية تسهيل شؤون الترانزيت والجمارك، وتم اتخاذ قرارات جيدة في هذه المجالات".

وأعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة قضايا النقل بين البلدين، وقالت: "هذه القضايا ستسمح لنا بأن نشهد تقدماً في التفاهمات التي تم التوصل إليها في عام 2025 وفقاً لخارطة الطريق".

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