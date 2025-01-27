٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٠١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85732760
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تزويد مروحيات القوات البرية للجيش الايراني بمنظومات الرؤية والرمي الليلي

٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٠١ ص
رمز الخبر: 85732760
تزويد مروحيات القوات البرية للجيش الايراني بمنظومات الرؤية والرمي الليلي

طهران / 28 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلن قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" بان طيران الجيش نفذ عملية نقل وانزال جوي متحركة للواء 35 للقوات الخاصة للجيش كما استطاع في الوقت نفسه الاشتباك مع العدو المفترض، وهذا بفضل تزويد مروحيات الكوبرا التابعة للقوات البرية للجيش بمنظومات الرؤية الليلية والرمي الليلي.

وقال قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" يوم الاثنين، انه وفي الليلة الاولى من المناورات التي تنفذها القوات البرية للجيش الايراني حاليا في غرب ايران، نفذ طيران الجيش (سلاح المروحيات) عملية نقل وانزال جوي متحركة للواء 35 للقوات الخاصة للجيش كما استطاع في الوقت نفسه الاشتباك مع العدو المفترض، وهذا بفضل تجهيز مروحيات الكوبرا التابعة للقوات البرية للجيش بمنظومات الرؤية الليلية والرمي الليلي.

وفيما يخص المرحلة الاولى من المناورات الامنية والهجومية والمتحركة للقوات البرية للجيش في غرب ايران اوضح العميد حيدري ان القوات البرية للجيش خططت ونفذت هذه المناورات وتقوم بتقييم عمليات الهجوم الليلي الصاعق التي تنفذها وحدات القوات الخاصة وقوات الرد السريع وكذلك عمليات النقل والانزال الجوي الليلي بهدف قمع الجماعات الارهابية خارج الحدود.

واشار قائد القوات البرية للجيش الايراني الى تحديث المعدات والاسلحة التي تستخدمها هذه القوات وقال ان نسبة كبيرة من مروحيات هذه القوات اصبحت مزودة بنظام الملاحة الليلية لتكون قادرة على التحليق الليلي وتنفيذ العمليات ضد الافراد والاهداف والمنشآت التابعة للعدو.

انتهى ** 2342

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