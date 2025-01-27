المقاومة في لبنان للجنوبيين: عبرتم أمام عيوننا المرابطة نحو نصر كنتم أهله

وخاطبت المقاومة الجنوبيين، الذين "انبرت إرادة العزم فيهم"، بينما "انكسرت إرادة العدو"، والذين "عبروا رغم أنوف جنوده الجبناء نحو قراهم"، مشيرةً إلى أنّ "أهداف العدو تحطّمت ودباباته احترقت عند أسوار هذه القرى، على أيدي المجاهدين في المقاومة الإسلامية".

وأضافت المقاومة في رسالتها إلى أبناء الجنوب: "إنّ أجساد الشهداء المزروعة في التراب تتلمس اليوم وقع خطاكم، وتحوم أرواحهم المطهّرة حول الراية التي لم تنكسر، والتي تعبرون بها نحو نصر كنتم أهله، كما كنتم أهلاً لكل الانتصارات".

وختمت الرسالة موجّهةً "تحية السلاح والجهاد والمقاومة، لكل أم وأب وأخ وأخت وشيخ وطفل صغير، باسم كل مجاهد منّا، وباسم أرواح الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن".

يأتي ذلك بعد انتهاء مهلة الأيام الـ60 لانسحاب "جيش" الاحتلال الإسرائيلي من جنوبي لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وعقب الكلمة التي ألقاها الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الاثنين، بالتزامن مع مواصلة الجنوبيين العودة إلى قراهم الحدودية.

انتهى ** 2342