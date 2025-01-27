المقاومة تواصل التصدي لعدوان الاحتلال الاسرائيلي على الضفة

وأعلنت سرايا القدس - طولكرم، خوضها لساعات، معارك ضارية مع قوات الاحتلال في عدة محاور في المخيم، مشيرةً إلى تحقيقها إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية.

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى، التصدي لاقتحام الاحتلال مخيم طولكرم، حيث تخوض اشتباكات ضارية في حارة الشهداء ومحور المقاطعة ومحور المربع.

من جهتها، شدّدت مصادر فلسطينية على استمرار الاشتباكات الضارية بين المقاومة و"جيش" الاحتلال في مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وفي جنين، أعلنت سرايا القدس، خوضها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور الصناعية، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية بزخات الرصاص والعبوات الناسفة وحققت إصابات مؤكدة في صفوفها.

وعلى صعيد الاعتداءات الإسرائيلية، أفادت مراسلة الميادين في الضفة الغربية، بأنّ قوات الاحتلال نفذت عمليات تدمير في مخيمي طولكرم وجنين.

وفي وقتٍ سابقٍ يوم الاثنين، أكدت مراسلة الميادين استشهاد فلسطينَيين؛ أحدهما قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم، إيهاب أبو عطيوي، وإصابة 3 آخرين، من جرّاء قصف الاحتلال مركبتهم في مخيم نور شمس.

وعقب ذلك، شدّدت حركة حماس، في بيان، أن عملية الاغتيال في طولكرم هي محاولة بائسة لتصفية المقاومة، داعيةً الكل الفلسطيني إلى التصدّي لجرائم الاحتلال وتصعيد المقاومة بكلّ أشكالها.

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