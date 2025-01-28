المقاومة تنشر فيديو للأسيرة أربيل يهود

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الأسيرة يهود قالت في المقطع المصور، إنها أسيرة لدى سرايا القدس وهي بصحة جيدة، وأنه سبق لها الخدمة في جيش الاحتلال بين عامي 2013 و2015.

وطالبت يهود رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببذل جهودهما، لضمان الإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، وكذلك تحرر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأثارت حكومة الاحتلال خلال اليومين الماضيين، أزمة بشأن الأسيرة يهود، حيث اتهم بنيامين نتنياهو حركة حماس بـ”عدم الالتزام بشروط الصفقة”، بذريعة عدم الإفراج عن الأسيرة المذكورة ضمن الدفعة الثانية لصفقة “طوفان الأحرار” السبت الماضي.

وكانت صحف إسرائيلية تحدثت في الأيام الماضية عن توقعات بأن تكون أربيل يهود من بين اللواتي سيتم إطلاق سراحهن.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن “إسرائيل لن تسمح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى بيوتهم حتى إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية لدى حماس أربيل يهود”، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد تدخل الوسطاء.

وكان مصدر قيادي في “حماس” قال: “أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل”.

وأفرجت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة “حماس”، السبت، عن أربع أسيرات إسرائيليات وسط مدينة غزة، ضمن تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.

والمجندات الأربع هن: كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، بحسب القائمة التي نشرتها كتائب القسام أمس الجمعة.

في مقابل ذلك، تحرر 200 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.

انتهى ** 2342