٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85732835
T T
٠ Persons

سمات

احتفاء بالمبعث النبوي الشريف؛

قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي البلاد وسفراء الدول الاسلامية

٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٧ ص
رمز الخبر: 85732835
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي البلاد وسفراء الدول الاسلامية

طهران / 28 كانون الثاني / يناير / ارنا - يستقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، خلال الساعات القادمة، جمعا من مسؤولي البلاد، الى جانب ممثلي وسفراء الدول الاسلامية.

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، ان هذا اللقاء ياتي احتفاء بذكرى "المبعث النبوي الشريف"، اليوم الثلاثاء 27 رجب 1446 للهجرة، الموافق 28 كانون الثاني 2025م.

انتهى ** ح ع 

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .