قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي البلاد وسفراء الدول الاسلامية

طهران / 28 كانون الثاني / يناير / ارنا - يستقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، خلال الساعات القادمة، جمعا من مسؤولي البلاد، الى جانب ممثلي وسفراء الدول الاسلامية.

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، ان هذا اللقاء ياتي احتفاء بذكرى "المبعث النبوي الشريف"، اليوم الثلاثاء 27 رجب 1446 للهجرة، الموافق 28 كانون الثاني 2025م. انتهى ** ح ع