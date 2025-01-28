الأمم المتحدة : نرفض التهجير القسري لأهالي غزة

وأكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك" يوم الثلاثاء على، أن "النظمة الأممية ستكون وبطبيعة الحال ضد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للناس، أو أي نوع من التطهير العرقي".

وكان الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، قد أعرب يوم الأحد الماضي، عن رغبته في استقبال مصر والأردن فلسطينيين من قطاع غزة، قائلا : إنه تحدث مع ملك الأردن "عبد الله الثاني"، وسيتصل بالرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، بشأن هذا الأمر.

وعبَّرت مصر والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانات وتصريحات يومي الأحد والاثنين، عن رفضها دعوة ترامب لتهجير فلسطينيين، ودعت إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

انتهى**9365

__________________

المصدر/رأي اليوم