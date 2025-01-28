٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85732848
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الأمم المتحدة : نرفض التهجير القسري لأهالي غزة

٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص
رمز الخبر: 85732848
الأمم المتحدة : نرفض التهجير القسري لأهالي غزة

طهران/28 كانون الثاني/يناير/ إرنا- رفضت الأمم المتحدة، التهجير القسري لأهالي قطاع غزة بصفته نوعا من التطهير العرقي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك" يوم الثلاثاء على، أن "النظمة الأممية ستكون وبطبيعة الحال ضد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للناس، أو أي نوع من التطهير العرقي".

وكان الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، قد أعرب يوم الأحد الماضي، عن رغبته في استقبال مصر والأردن فلسطينيين من قطاع غزة، قائلا : إنه تحدث مع ملك الأردن "عبد الله الثاني"، وسيتصل بالرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، بشأن هذا الأمر.

وعبَّرت مصر والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانات وتصريحات يومي الأحد والاثنين، عن رفضها دعوة ترامب لتهجير فلسطينيين، ودعت إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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المصدر/رأي اليوم

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