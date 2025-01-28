قيادي في حماس : عودة الغزيين للشمال العنوان الأكبر لفشل الاحتلال وخسارته

وأضاف بدران، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن "كل محاولات المحتل وقادته المجرمين، في تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتحطم اليوم".

وتابع : شعبنا في غزة، يثبت اليوم أنه عصي على الانكسار أو الانهزام، وأنه لن يغادر وطنه المقدس فلسطين؛ مؤكدا، بانه "رغم كل المآسي والدمار والدماء وعظيم التضحيات بغزة، إلا أن الشعب يرفض التهجير خارج الوطن أو النزوح داخله".

وأشاد بدران بأهل غزة المقاومين، قائلا : شعب عظيم مقاوم مرابط واجه كل إجرام وعنجهية وجبروت المحتل بصدره العاري، ونحن والله نعلم حجم الجريمة والإبادة الجماعية في هذه الحرب، ونحن منكم وأنتم منا، وسنقف إلى جانبكم دائماً مهما كلفنا من ثمن.

واستذكر القيادي في حماس، الشهداء والأسرى والجرحى، و"على رأس آلاف الشهداء القادة الأحباب، الشهيد الحبيب أبو العبد هنية، والشهيد صالح العاروري، والشهيد الحبيب أبو إبراهيم السنوار.

وشدد بدران على، أن الفلسطينيين، أثبتوا للعالم مجدداً بأنهم لم ولن يتركوا وطنهم مهما بلغت التضحيات".

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى "استقبال الأسرى المحررين من سجون الاحتلال المُبعدين إلى خارج فلسطين، بأنهم يعبرون عن فرحتهم وسعادتهم بهذا الانتصار على يد المقاومة وصمود الفلسطينيين في قطاع غزة".

انتهى ** ح ع

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المصدر / وكالة الصحافة الفلسطينية