٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85732916
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في حوار مع سكاي نيوز الاخبارية؛

وزير الخارجية : التصريحات والمواقف لا تكفي لنيل ثقة ايران

٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٢٦ ص
رمز الخبر: 85732916
وزير الخارجية : التصريحات والمواقف لا تكفي لنيل ثقة ايران

طهران / 28 كانون الثاني / يناير / ارنا - علق وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي"، على مواقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاخيرة حول التوصل الى اتفاق جديد مع ايران، قائلا : بعد تجارب الاتفاق النووي، هكذا مواقف وتصريحات سوف لا تكفي؛ وانما يجب ان تتوفر لدى ايران المزيد من الثقة قبال امريكا، وهناك حاجة للقيام باعمال كثيرة من جانب الطرف الاخر للحصول على ثقنا.

جاء ذلك في حوار اجرته شبكة سكاي نيوز الاخبارية مع عراقجي في مبنى الخارجية بطهران، وذلك بعد دخول ترامب البيت الابيض من جديد.

وحسب تقرير سكاي نيوز، اعتبر وزير الخارجية الايراني في هذا الحوار، اي هجوم عسكري يصدر عن امريكا او الكيان الصهيوني ضد المنشات النووية للجمهورية الاسلامية، بانه اجراء جنوني سيؤدي الى "كارثة سيئة للغاية" في المنطقة.  

وكتبت سكاي نيوز حول موقف عراقجي الاخير، ان هذا التحذير جاء في اول مقابلة مع وزير الخارجية الايراني بعد تسلم ترامب الرئاسة من جديد في الولايات المتحدة الامريكية.

وجاء في هذا التقرير ايضا، ان وزير الخارجية الايراني سخر من تصريحات ترامب الذي اقترح فيها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واقترح بان يتم بدل تهجير الفلسطينيين، اجلاء الصهاينة الى "جرينلاند"؛ على حد تعبير سكاي نيوز.

انتهى ** ح ع  

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