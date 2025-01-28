وزير الخارجية : التصريحات والمواقف لا تكفي لنيل ثقة ايران

جاء ذلك في حوار اجرته شبكة سكاي نيوز الاخبارية مع عراقجي في مبنى الخارجية بطهران، وذلك بعد دخول ترامب البيت الابيض من جديد.

وحسب تقرير سكاي نيوز، اعتبر وزير الخارجية الايراني في هذا الحوار، اي هجوم عسكري يصدر عن امريكا او الكيان الصهيوني ضد المنشات النووية للجمهورية الاسلامية، بانه اجراء جنوني سيؤدي الى "كارثة سيئة للغاية" في المنطقة.

وكتبت سكاي نيوز حول موقف عراقجي الاخير، ان هذا التحذير جاء في اول مقابلة مع وزير الخارجية الايراني بعد تسلم ترامب الرئاسة من جديد في الولايات المتحدة الامريكية.

وجاء في هذا التقرير ايضا، ان وزير الخارجية الايراني سخر من تصريحات ترامب الذي اقترح فيها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واقترح بان يتم بدل تهجير الفلسطينيين، اجلاء الصهاينة الى "جرينلاند"؛ على حد تعبير سكاي نيوز.

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