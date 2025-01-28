متحدث الخارجية : الإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال عجزت عن تهجير الفلسطينيين من وطنهم

ورداً على تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاخيرو التي طالب فيها باجلاء سكان غزة، كتب "إسماعيل بقائي"، في تدوينة له اليوم الثلاثاء عبر منصة "إكس" : إن فكرة "تطهير" غزة كجزء من خطة "التطهير الاستعماري" لفلسطين كانت قيد التنفيذ منذ وقت طويل باستخدام أسلحة وذخائر أمريكية فتاكة، والدعم المالي والسياسي والاستخباراتي من قبل الامريكيين.

وأضاف : لم تتمكن الإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال منذ 15 شهرا من تهجير الفلسطينيين الى خارج وطنهم الأم؛ كما أن الترهيب السياسي والتلاعب بالديمغرافية السكانية في فلسطين لم يسطيع ان يرغم شعبها على الهجرة القسرية.

ولفت المتحدث باسم الخارجية : إن فلسطين وغزة هما موطن الفلسطينيين ومأواهم، مؤكدا بأن هذا الشعب دفع ثمنا باهظا من أجل البقاء والنضال واستعادة حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال.

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