بريطانيا ترفض اقتراح "ترامب" لتهجير سكان غزة

وأفاد مراسل وكالة "إرنا" في لندن اليوم الثلاثاء، بأن "جيريمي هنت"، قال في تصريح للصحفيين : کما أشار وزير خارجية بريطانيا، فإنّ الصراع الذي شهدته الأشهر الـ 15 الماضية، ألحق دمارا كبيرا بسكان غزة الذين فقد الكثير منهم أحباءهم ومنازلهم وحياتهم وهو بمثابة كابوس.

وأضاف : ولهذا السبب ضغطت المملكة المتحدة باستمرار من أجل إنهاء الصراع في غزة، مؤكدا : يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة وإعادة بناء حياتهم ومنازلهم.

وكان الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، قد أعرب يوم الأحد الماضي، عن رغبته في استقبال مصر والأردن فلسطينيين من قطاع غزة، قائلا : إنه تحدث مع ملك الأردن "عبد الله الثاني"، وسيتصل بالرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، بشأن هذا الأمر.

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