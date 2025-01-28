اللواء باقري : الجيش الإيراني حقق التفوق في الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي

وفي تصريح له، على هامش تفقده المرحلة الرئيسة من المناورات الأمنية والهجومية والمتنقلة التي جرت في المنطقة العامة غربي البلاد، أشاد باقري بأداء القوات المسلحة الايرانية وجهودها الهادفة على استخدام التقنيات والعلوم القتالية الحديثة.

وأضاف : إن الجيش الايراني يتمتع بجاهزية عالية في كلا المجالين الهجومي والدفاعي.. وهو على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو في شتى مجالات الحرب الإلكترونية، والقوات العسكرية قادرة على تامين البلاد، وضمان الاستقرار للشعب على افضل شكل.

وتابع قائد هيئة الاركان الايرانية : ان مهمة القوات المسلحة الرئيسية هي الذود عن أرض الوطن وشعبه، وذلك من خلال الحفاظ على أقصى درجات الاستعداد والتاهب لديها، قائلا : ان الرسالة التي تبعثها القوات المسلحة الإيرانية إلى العدو، هي أنها تتمتع بالاستعداد اللازم للمواجهة في كافة المجالات.

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