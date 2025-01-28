٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٣٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85733159
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الخارجية الفرنسية ترفض مطلب ترامب حول التهجير القسري لفلسطينيي غزة

٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٣٦ م
رمز الخبر: 85733159
الخارجية الفرنسية ترفض مطلب ترامب حول التهجير القسري لفلسطينيي غزة

طهران /28 كانون الثاني/يناير/ إرنا- اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وفق ما اقترحه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، سيكون “غير مقبول” ومن شأنه تقويض حلّ الدولتين.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية "كريستوف لوموان"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "أيّ تهجير قسري لسكان من غزة سيكون غير مقبول"؛ مشيرا إلى، أن "ذلك ليس انتهاكا خطرا للقانون الدولي فحسب، وانما يشكل تقويضا كبيرا لحلّ الدولتين وعنصر مزعزع لاستقرار شريكينا المقرّبين مصر والأردن".

وكان الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، قد أعرب يوم الأحد الماضي، عن رغبته في استقبال مصر والأردن فلسطينيين من قطاع غزة، قائلا : إنه تحدث مع ملك الأردن "عبد الله الثاني"، وسيتصل بالرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، بشأن هذا الأمر.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/القدس العربي

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