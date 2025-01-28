مناورات الجيش الايراني في غرب البلاد

وأفادت وكالة "إرنا" يوم الثلاثاء، انه شاركت في المناورات، قوات الألوية 55 للإنزال الجوي، و181 المدرعة، ووحدات الطيران المسير، وطيران الجيش، وكتائب الحرب الإلكتروني ووحدات اخرى تابعة للقوة البرية للجيش.

واستهدفت الطائرات المسيرة من طراز "مهاجر" و"أبابيل" في هذه المناورات، مناطق تجمع الإرهابيين الافتراضيين باستخدام قنابل "قائم" الذكية.

كما تم في هذه المناورات، تدشين أول طيران جماعي، يعرف بالسرب، لأنظمة الطائرات بدون طيار بمدى يزيد عن 1500 كيلومتر، مضافا الى ازاحة الستار عن أول منظومة قنابل ليزرية يعتمد على الطائرات بدون طيار.

وتفقد اللواء "محمد باقري"، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، واللواء "عبد الرحيم موسوي" القائد العام للجيش، وعدد آخرون من كبار القادة والمسؤولين العسكريين هذه المناورات.

واشاد هؤلاء القادة، خلال زياراتهم الميدانية للمرحلة الرئيسية من مناورة الجيش غربي البلاد، أشادوا بنجاح عمليات طيران الجيش التي تضمنت استخدام الطائرات بدون طيار الهجومية، والتشغيل الروبوتي ضد الدبابات وناقلات الجند، واصابة الأهداف المحددة مسبقًا، والتي تم تنفيذها لأول مرة؛ مؤكدين بان هذه الانجازات تظهر بشكل واضح نجاح وجاهزية القوات الدفاعية للبلاد.

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