ايران وطاجيكستان تقرران الغاء تاشيرة الزيارات الجوية بين البلدين

واوضحت السفارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، انه بناء على القرار الصادر عن مجلس وزراء الحكومة الايرانية، سيتم اعتبارا من 3 شباط / فبراير المقبل، الغاء تاشيرة الدخول والسماح بالاقامة لفترة 90 يوما بالنسبة لمواطني الجمهورية الاسلامية وجمهورية طاجيكستان القادمين جوا.

وفي وقت سابق، اعلنت الخارجية الايرانية بان هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في 3 شباط 2025م.

ياتي ذلك، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان (في 16 كانون الثاني / يناير2025م) الى دوشنبة، حيث اعلن خلال اللقاء مع الجالية الايرانية المقيمة في هذا البلد وردا على مطالبهم بتيسير اجراءات التعامل التجاري الثنائي، اعلن بانه اكد خلال مباحثاته مع مسؤولي طاجيكستان ضرورة القيام بهذه الخطوات والدفع بمسار التعامل بين رجال اعمال البلدين اكثر فاكثر لانه سيعود بالفائدة الى الجانبين.

انتهى ** ح ع