ايران تفنّد الاتهامات الواهية لرئيس الكيان الصهيوني ضدها

وكان رئيس الكيان الصهيوني وجه اتهامات لا اساس لها، في 27 يناير 2025 الجاري خلال تصريحه بمراسم إحياء ذكرى "الهولوكوست" بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي معرض الرد، اكد السفير الايراني لدى المنظمة الاممية رفضه الصريح والقاطع لتلك المزاعم؛ مؤكدا بانها لا تهدف سوى إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم الفظيعة التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واكد ايرواني، عبر هذه الرسالة، بأن "إسرائيل" وليست إيران، هي المصدر الرئيسي والدائم لتهديد السلام والأمن الإقليميين والدوليين؛ مبينا ان هذا الكيان، وبالإضافة إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، يتمادى في اعتداءاته المتكررة على سيادة وسلامة أراضي لبنان وسوريا، وبما يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن.

ومضى الى القول : مثل هذه الإجراءات اللاقانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعرض الاستقرار الهش في المنطقة لمزيد من التهديد.

وفي الختام، حثّ مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن التابع للمنظمة الاممية، على محاسبة الكيان الصهيوني العنصري لقاء جرائمه، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن احترام القانون الدولي وتحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

انتهى ** ح ع