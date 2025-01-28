قائد الثورة يحذر من النوايا الشريرة المستترة خلف الابتسامات الدبلوماسية الاميركية

ولمناسبة ذكرى بعثة النبي الاكرم محمد المصطفى (ص)، استقبل سماحته اليوم الثلاثاء، رؤساء السلطات الثلاث ومجموعة من المسؤولين وسفراء الدول الإسلامية ومختلف شرائح الشعب.

وجاء في التدوينة، عبارة قائد الثورة الاسلامية: خلف ابتسامات الدبلوماسية (الاميركية)، هناك نماذج مستترة من النوايا الشريرة والعداوات والأحقاد. علينا أن نفتح أعيننا على هذه الحقائق، وأن نكون حذرين بشأن من نواجه، ومن نتعامل معه ونتحدث إليه. عندما يعرف الانسان الطرف الآخر، فإنه قد يعقد صفقة، لكنه يعرف ما يجب فعله. يجب علينا أن ندرك ونعرف.

وأشار قائد الثورة في كلمته إلى آيات من القرآن الكريم التي تعتبر أن كراهية وحقد أعداء الإسلام أكبر مما يظهر في أقوالهم وسلوكهم، وقال: "إن حقيقة أن ممثلي الكونغرس الأميركي يصفقون ويهللون لقاتل ومرتكب جريمة تقطيع أوصال آلاف الأطفال. أو حقيقة أنهم يمنحون وسام تقدير لقائد السفينة الحربية الأمريكية التي أسقطت طائرة ركاب إيرانية على متنها 300 راكب، هي أمثلة على نواياهم الشريرة وعداواتهم وأحقادهم التي تختبئ وراء ابتسامات الدبلوماسية. يجب أن نفتح أعيننا على هذه الحقائق، وان لا نسعى للمودة الخفية معهم.

انتهى ** 2342