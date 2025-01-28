العميد حاجي زاده: انتصار الشعب الفلسطيني هو ثمرة المقاومة بالمعنى الحقيقي

وفي تصريح ادلى به الثلاثاء للموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي، قال العميد حاجي زادة على هامش لقاء كبار مسؤولي الدولة وسفراء الدول الاسلامية مع قائد الثورة لمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة: ان ما أدى إلى النصر هو صمود وثبات الشعب الفلسطيني وداعميه، وهذا يعني حضور محور المقاومة الموحد لدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "في المرات السابقة كانت الحروب تخاض واحدة تلو الأخرى، ولكن هذه المرة اتسعت الحرب في المنطقة ، وشعر الجميع، بما في ذلك اليمن والعراق وإيران وحزب الله في لبنان، بالواجب وانخرطوا في هذه القضية".

وأشار قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري إلى صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الكيان الصهيوني، مؤكداً: "إن انتصار الشعب الفلسطيني أظهر أنه إذا كان هناك صمود ومثابرة ومقاومة بالمعنى الحقيقي فإن النصر سوف يتحقق."

وأضاف: "الآن العالم كله يقول إن فلسطين انتصرت وأن أعداءها لم يحققوا أياً من أهدافهم، في حين أن جميع أهداف الشعب الفلسطيني وغزة قد تحققت، وهو ما يعتبر انتصاراً عظيماً".

وفي الختام، قال العميد حاجي زادة: "يجب أن نعلم أن العدو عادة ما يحاول قلب الحقيقة، وقد خُدِع البعض في الداخل والخارج وتصوروا بأن إيران قد ضعفت أو حدث شيء ما، لكن هذه الأيام أصبحت كل الأمور واضحة للجميع".

انتهى ** 2342