القائد العام للجيش الايراني: المقاومة هي طريق النصر والفتح النهائي

وفي تصريح ادلى به الثلاثاء للموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي، على هامش لقاء كبار مسؤولي الدولة وسفراء الدول الاسلامية مع قائد الثورة الاسلامية، لمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، قال اللواء موسوي: "من الطبيعي أنه لا بد لنا من تقديم الدماء للوصول الى الاهداف الرسالية في مواجهة كيان قتال الأطفال ومبني على اساس الاجرام ولا يعير اي قيمة للإنسانية".

وأضاف: "وفي هذا الصدد ظلت فلسطين والمقاومة الفلسطينية وجبهة المقاومة على مبادئها حتى حققت في النهاية أهدافها المرجوة".

وأكد القائد العام للجيش أن أيا من الأهداف التي أعلن عنها نتنياهو لم يتحقق "في حين أن كل ما أعلنته حماس منذ البداية قد تحقق، والآن يعود اهل غزة منتصرين مرفوعي الرؤوس الى المكان الذي كانت فيه منازلهم".

وتابع: "إن هذه الحادثة تؤكد أن المقاومة والاعتماد على الله تعالى سيعود بالنصر في النهاية ضد أي قوة كانت".

وقال اللواء موسوي مؤكدا أن القضايا يجب أن ننظر إليها كعملية وأن نحللها بمنظور حضاري، مضيفا: "في بعض الأحيان ينظر بعض الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر سطحية أو قصيرة النظر إلى جزء صغير من القضية ويعتبرون النصر الفني أو التكتيكي بمثابة انتصار استراتيجي".

وتابع: "في حين أثبتت المقاومة أن المقاومة هي الطريق إلى النصر الاستراتيجي والفخر والفتح النهائي. هذه هي أعظم رسالة للمقاومة في السنوات الأخيرة، ودرس عظيم للأجيال القادمة، ولكل الأمم المحبة للحرية، ولكل الذين يقاومون في سبيل مبادئهم".

انتهى ** 2342