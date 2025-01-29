إصابة صحفية برصاص الاحتلال خلال تغطيتها العدوان على طولكرم

وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه مجموعة من الصحفيين بشكل مباشر أثناء وقوفهم عند مفترق الشاهد شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة الصحفية نغم بشظايا الرصاص في اليد اليمنى، وتم تقديم العلاج لها في مركز الهلال الأحمر في المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعترضت عمل الصحفيين أثناء تغطيتهم العدوان الصهيوني على المدينة ومخيمها، وطاردتهم وأطلقت القنابل الصوتية تجاههم، وتحديدا في الحي الغربي ومدخل المخيم الشمالي والحي الشرقي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، وسط تصد من المقاومة واشتباك مع قوات الاحتلال.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المدينة ومخيمها، وفرضت حصارا مشددا، وسط عمليات هدم وتجريف وتدمير واسعة للشوارع والبنى التحتية وممتلكات المواطنين، كما أحرقت منزلا لعائلة شاهين.

واندلعت اشتباكات عنيفة، أمس الثلاثاء، بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لطولكرم ومخيمها، ونصبوا لها الكمائن وأمطروها بالرصاص وتفجير العبوات.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، طرقا فرعية قرب مدخل جوريش جنوب نابلس.

وأعلنت مصادر أخبارية، أن جرافة الاحتلال أغلقت عدة طرق فرعية قرب حاجز جوريش العسكري المقام عند مدخل البلدة، كان يستخدمها المواطنون كطرق بديلة عند إغلاق الحاجز، بالسواتر الترابية.

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