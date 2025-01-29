عراقجي: عيد الربيع من التقاليد المشتركة بين الحضارتين الإيرانية والصينية

وقال "عباس عراقجي" في رسالة موجهة إلى الصين حكومة وشعبا بمناسبة بداية العام الصيني الجديد: أود أن أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة حلول العام الصيني الجديد وعيد الربيع الصيني إلی رئيس دولة الصين الشقيقة "شي جين بينغ" وحكومة وشعب هذا البلد.

وأضاف أن الاحتفال بالربيع هو أحد أهم التقاليد المشتركة بين الحضارتين الإيرانية والصينية ورمز الاحترام والتضامن والديناميكية والسلام والصداقة.

وأشار إلی إقامة معرض "عظمة إيران القديمة"، الذي يقام الیوم في مدینة "أورومتشي" بعد أقامته في بكين وشنغهاي، ومعرض "أرض الحب والمودة" في مدینة "تشنغدو"، وقال: "إن إقامة هذه المعارض أصبحت رمزا للتبادلات الشعبية بين الحضارتين القديمتين إيران والصين، وأدعو الشعب الصيني لزيارة هذين المعرضين خلال هذه الأيام والتعرف أكثر على المظاهر الرائعة للحضارة الإيرانية.

وتابع عراقجي: رمز هذا العام في التقويمين الإيراني والصيني هو "الثعبان"، الذي يجسد الحكمة والمرونة والتجدد والتقدم.

وأعرب عن أمله في أن يسود العالم، الحكمة والفكر والصداقة والوئام والتعاطف والبركة وأن يكون العام الجديد عامًا جيدًا لجميع الناس في العالم، ومليئة بالعقلانية والسلام والمساواة.

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