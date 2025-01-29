إيراني يفوز بجائزة البطل الشاب للأراضي الرطبة في العالم

تم منح هذه الجائزة المرموقة تقديرا لجهود و نشاط مدير عام معهد جمعية حماية الطيور الايرانية آواي بوم "ايمان إبراهيمي" على مدى عقد في حماية الطيور في الأراضي الرطبة وتعزيز الوعي العام في مجال الأراضي الرطبة.

وسيقام حفل توزيع الجوائز الرسمي في افتتاحية مؤتمر COP15 (اتفاقية رامسر) في تموز /يوليو 2025 في منطقة شلالات فيكتوريا في زيمبابوي.

ومن خلال مذكرة تفاهم لكتابة إرشادات مراقبة الطيور في المناطق التي تديرها منظمة حماية البيئة،قامت معاونية البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي في منظمة حماية البيئة بتقديم التصاوير الملتقطة عبر الطائرة المسيرة للطيور وإطلاق الطيور المعالجة الى جمعية "آواي بوم" بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2025.

يشار الى ان "جائزة أبطال الأراضي الرطبة الشباب"، هي جائزة عالمية تُمنح للمراهقين والشباب الذين يعملون على حماية واستعادة الأراضي الرطبة والنظم البيئية المائية، بهدف تشجيع وتعزيز الإجراءات التي تساهم في استدامة الأراضي الرطبة.

كما تهدف هذه الجائزة العالمية الى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة المتعلقة بحماية الأراضي الرطبة، وزيادة الوعي بأهمية الأراضي الرطبة ودورها في الحفاظ على البيئة، وإنشاء شبكة من الناشطين الشباب وداعمي حماية الأراضي الرطبة على المستوى العالمي.

ومن أجل تحديد وجمع وتصنيف التجارب الناجحة المتعلقة بالحماية المثلى للنظم البيئية للأراضي الرطبة وتشجيع وتوسيع ثقافة الأراضي الرطبة،تنظم منظمة حماية البيئة برنامج جائزة رامسر السنوي (بطل الأراضي الرطبة) منذ عدة سنوات.

ويقام بالتزامن مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة 2 شباط/فبراير، وفي هذا العام ولأول مرة، تقام جائزة "أبطال الأراضي الرطبة الشباب" في هذا الصدد على المستوى العالمي.

انتهى**ر.م