٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٩ م
رمز الخبر: 85733737
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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مهاجراني: رحلات قطار "طهران الايرانية-فان التركية" تنطلق ايام النوروز

٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٩ م
رمز الخبر: 85733737
مهاجراني: رحلات قطار "طهران الايرانية-فان التركية" تنطلق ايام النوروز

طهران/29 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم الجكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني " عن اطلاق رحلات قطار "طهران -فان التركية " ابتداء من ايام النوروز لهذا العام (تعطيلات رأس السنة الايرانية ).

وعلى هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء، صرحت المتحدثة باسمها للصحفيين انه في هذا الاجتماع تم استعراض ومراجعة مهام الأجهزة التنفيذية في الخطة السابعة والمهام غير المنجزة سواء الميزانية أو غير الميزانية.

وافادت مهاجراني بأن وزيرة الطرق والتنمية العمرانية ،قدمت تقريرا عن زيارتها لتركيا وأعلنت أن مشكلة سائقي الشاحنات في البلدين قد تم حلها، وسينطلق قطار طهران-فان ابتداء من ايام النوروز لهذا العام.

واشارت الى ان وزير النفط قدم وزير تقريرا عن زيادة صادرات النفط والبتروكيماويات وتطوير حقل أزادكان النفطي غرب اهواز جنوب ايران كحقل مشترك مع العراق.

يتبع**

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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