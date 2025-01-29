وزير التراث الثقافي: نأمل أن يكون الغاء التاشيرات نقطة تحول في العلاقات السياحية مع طاجيكستان

وقال صالحي أميري للصحفيين اليوم الأربعاء، بعد اجتماع حكومي بشأن إلغاء التأشيرات مع طاجيكستان: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الحكومة السابقة كان إلغاء التأشيرات بين طهران ودوشنبه فقط، وإذا أراد المواطنون الطاجيك السفر إلى مشهد أو كيش أو أصفهان، كان عليهم أن يأتوا إلى طهران أولاً، وقد تم حل هذه المسألة.

وأضاف: بموجب الاتفاق الجديد، أصبح السفر من أي منطقة في طاجيكستان إلى أي منطقة في إيران والعكس بدون تأشيرة، وهذه خطوة نحو توسيع العلاقات مع طاجيكستان.

وتابع قائلا: يبلغ عدد السياح من إيران إلى طاجيكستان نحو 8600 سائح، ومن طاجيكستان إلى إيران نحو 1500 سائح. ونحاول زيادة هذا العدد إلى 100 ألف سائح من خلال إلغاء التأشيرات، وأتمنى أن نشهد تغييرا في العلاقات السياحية بين البلدين في المستقبل القريب.

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