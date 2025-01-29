العميد فدوي : يجب مراقبة تحركات الأعداء على مدار الساعة

وصرح العميد "فدوي" اليوم الأربعاء خلال كلمة ألقاها خلال الملتقى التكريمي لشهداء الاستخبارات في الحرس الثوري بطهران : لقد زادت تهديدات الأعداء خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي؛ مردفا "كما لجأ الأعداء إلى استخدام قدرات الفضاء الإلكتروني لشن حرب نفسية ضد الشعب الإيراني".

وأضاف : من اجل التصدي لهذا الهجوم العدواني، يتعين علي جبهة الحق بذل المزيد من الجهود، قائلا : في الحروب المعاصرة لا توجد خطوط أمامية، لذلك فإن الکشف عن مؤامرات الأعداء يتطلب امتلاك معرفة معلوماتية، وبما يلزم علينا ان نرصد تحركات العدو المعرفية ليتسنى لنا مواجهتها.

وأكد نائب قائد الحرس الثوري : إن حرب الحق والباطل مستمرة منذ الأزل وستتواصل حتى ظهور الامام المنتظر (عج)، منوها بأن المشاكل الاقتصادية التي تواجه بلادنا أدت إلى زيادة أطماع الأعداء ومؤامراتهم ولذلك يجب أن نكون يقظين وحذرين من الوقوع فريسةفي شراك العدو.

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