٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85734132
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برلماني لبناني : يحق لشعبنا التصدي لاعتداءات الاحتلال

٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٩ م
رمز الخبر: 85734132
برلماني لبناني : يحق لشعبنا التصدي لاعتداءات الاحتلال

طهران / 29 كانون الثاني/يناير/ إرنا- قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، النائب "محمد رعد" إنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان تؤكد قناعتنا وقناعة كل الشعوب الحرة بحقها المشروع في المقاومة.

وأدان "رعد" العدوان الإسرائيلي الأخير على النبطية الفوقا وزوطر الشرقية في جنوبي لبنان، مؤكدا : إنّ هذا الاعتداء مصداقٌ جديد للتهديد الدائم والمتواصل الذي يمثّله الكيان الصهيوني.

وأضاف، أن "غضّ الطرف الدولي المزمن عن تجاوزات هذا الكيان وتماديه في الاعتداءات أوصله إلى ما هو عليه من عربدة وتجاوز لكلّ القوانين"؛ منوها، بأنّ "العدوان يؤكّد قناعتنا وقناعة كلّ الشعوب الحرّة بحقّها المشروع في تحمّل المسؤولية الوطنية والأخلاقية ومقاومة الاعتداءات".

واردف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني : إنّ حقّ شعبنا في لبنان بالتصدّي للاحتلال واعتداءاته هو حقّ مشروع ومقدّس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين، مصرحا أنّ من الطبيعي أن تتضافر عزيمة شعبنا المقاوم مع جهود الدولة حين تقوم بواجباتها في حماية الشعب والبلاد.

انتهى**9365

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المصدر/الميادين

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