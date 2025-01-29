اللواء سلامي يؤكد على تجهيز القوات المسلحة الايرانية بتقنية الذكاء الاصطناعي

وأوضح اللواء سلامي، اليوم الأربعاء، خلال كلمة له في ملتقى الذكاء الاصطناعي بطهران : في العصر الحاضر، لا مكان للضعفاء في الجغرافيا السياسية وإذا بقينا ضعفاء، سنُمحى من الوجود؛ لذلك يجب أن نعزز قدراتنا ونصبح اقوياء، إذ تُقاس مكانة الشعوب بمدى القوة التي تمتلكها.

وأضاف : ان مقومات العلم والمعرفة والتكنولوجيا، تساهم مجتمعة في الارتقاء بالمستوى المعرفي للمجتمع، وبالتالي يكتسب بها المجتمع مكانة سياسية ويحقق مكاسب استراتيجية كثيرة في سياق بلوغ قمم التقدم.

وتابع قائد الحرس الثوري : لهذا السبب، نؤكد على ضرورة امتلاكنا للمعارف والتكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح اليوم عنصرا أساسيا للقتدار في الصعيد العالمي، ولا شك أن هذه التكنولوجيا تحظي بأهمية كبيرة عندنا؛ مشيرا إلى، أن "القوات المسلحة الإيرانية ستستفيد بشكل كبير من تقنية الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه سنسعى جاهدين لاحترام المبادئ الأخلاقية في هذا المسار".

وقال سلامي : إننا نؤمن بالقيم الإسلامية، ونؤكد بأن الغاية لا تبرر الوسيلة أطلاقا، فمنهجنا مهم بذات الاهمية لقيمنا؛ مبينا، "نحن لا نستطيع انجاز اي من اهدافنا السامية باستخدام وسائل غير مشروعة أو انتهاج طرق غير أخلاقية، نحن نولي اهمية كبيرة الى هذه المبادئ، وعلى سبيل المثال سيتيح الذكاء الاصطناعي لنا امكانية استهداف نقطة محددة من سفينة ما دون إلحاق الأذى بطاقمها، وقد أثبتت التجارب الميدانية إمكانية حدوث ذلك.

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