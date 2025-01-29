الرئيس المصري : ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاربعاء مع "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا بالقاهرة، اشار السيسي الى "ثوابت الموقف المصري التاريخى للقضية الفلسطينية"، مؤكدا بانه "لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت، والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري".

وأضاف : لا يمكن أبداً التساهل أو السماح به، لتأثيره على الأمن القومي المصري...

وتابع السيسي، أن "هناك حقوقا تاريخيّة لا يمكن تجاوزها"؛ مشيرًا إلى، أن "الرأي العام المصري والعربي والعالمي يري بأن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاما".

واكد، أن "الجميع رأى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عقب عودتهم بعد التدمير الذي استمر على مدار أكثر من 14 شهرا"؛ مصرحا بأن "مصر حذرت في بداية الأزمة، من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك، ومصر أعلنت موقفها من البداية برفض ذلك".

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المصدر/اليوم السابع



