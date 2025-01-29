٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85734378
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خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني...

عراقجي: إيران مستعدة دائمًا للحوار بما يتماشى مع مصالحها الوطنية

٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٨ م
رمز الخبر: 85734378
عراقجي: إيران مستعدة دائمًا للحوار بما يتماشى مع مصالحها الوطنية

طهران / 29 كانون الثاني/يناير/ارنا- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في معرض شرحه لمواقف إيران بشأن الأنشطة النووية السلمية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما مستعدة للحوار على أساس مبادئها وأسسها وبما يتماشى مع المصالح الوطنية للبلاد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه عراقجي من نظيره البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاربعاء، تم فيه تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والمفاوضات النووية والتطورات الإقليمية.

وفي هذا الحوار الصريح، شرح عراقجي مواقف إيران بشأن الأنشطة النووية السلمية، مؤكداً: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً مستعدة للحوار على أساس مبادئها وأسسها وبما يتماشى مع المصالح الوطنية للبلاد.

وأوضح: "هذا ليس نهجا جديدا، وقد جرت مفاوضات على هذا الأساس في الماضي ايضا".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني مجددا دعمه لتثبيت وتمديد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وشدد على ضرورة وقف جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني.

وأضاف عراقجي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، ولن تدخر جهدا في هذا الصدد.

وحذر من أي تصعيد للتوتر في اليمن واعتبر أن عواقب هذه الإجراءات تشكل تهديدا للاستقرار والأمن الإقليمي.

ورحب الجانبان أيضًا بالتحركات المتقدمة الى الامام فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وأكدا على أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية.

كما تم خلال هذا الاتصال الهاتفي مناقشة بعض القضايا القنصلية.

انتهى ** 2342

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